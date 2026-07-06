Bentley анонсировал первый электромобиль в истории бренда.

Британский производитель автомобилей класса ультралюкс Bentley объявил название своей первой полностью электрической модели — внедорожник получил название Torcal.

В соответствии с традицией марки, название отсылает к природной достопримечательности, а именно к заповеднику Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии. Несмотря на то, что компания отложила амбициозную цель полного перехода на электромобили к 2030 году, разработка этой новинки не остановилась, передает nv.ua

Официальная мировая премьера Torcal подтверждена и состоится 23 сентября в Лондоне.

Производитель позиционирует автомобиль как «городской внедорожник». Он будет компактнее модели Bentayga, однако сохранит фирменные, внушающие уважение габариты бренда. Дизайн новинки будет представлен в традиционном четырехдверном кузове, заимствовав некоторые прогрессивные элементы у прошлогоднего концепта EXP 15. Благодаря этому Torcal будет выглядеть значительно современнее, чем бензиновая линейка бренда. Модель станет четвёртой в портфолио компании и не заменит существующие автомобили, что позволит Bentley сохранить гибриды и ДВС для консервативных клиентов в течение следующего десятилетия.

Поскольку Bentley входит в состав Volkswagen Group, электромобиль построен на архитектуре PPE( ,Premium Platform Electric), общей с будущим Porsche Cayenne Electric.

Ожидается, что двухмоторная силовая установка обеспечит мощность до 1140 лошадиных сил и крутящий момент 1500 Нм. Батарея ёмкостью 113 кВт·ч позволит преодолевать до 642 километров на одном заряде по циклу WLTP.

Благодаря поддержке зарядки мощностью 400 кВт зарядить аккумулятор с 10% до 80% можно будет менее чем за 16 минут, а максимальная скорость кроссовера достигнет 260 км/ч.