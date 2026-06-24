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unn
24 Июня 2026, 11:52
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Трамп: Американскую экономику ждет подъем после завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика готова к стремительному росту после прекращения войны с Ираном.

Трамп: Американскую экономику ждет подъем после завершения войны с Ираном.
Трамп: Американскую экономику ждет подъем после завершения войны с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика готова к стремительному росту после достижения договоренностей о прекращении войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет unn.ua

Во время выступления на заводе по производству грузовиков Mack в штате Пенсильвания Трамп подчеркнул, что завершение конфликта уже положительно влияет на энергетический рынок. По его словам, снижение цен на нефть должно способствовать удешевлению многих товаров и услуг.

Американский лидер также в очередной раз защитил свою тарифную политику, заявив, что она помогла сократить торговый дефицит с Китаем и поддержать американское производство. Кроме того, он напомнил о своих инициативах по снижению стоимости лекарств и налоговых льгот.

Трамп посетил Пенсильванию на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся осенью. Во время поездки он поддержал конгрессмена-республиканца Райана Маккензи, который считается одним из самых уязвимых кандидатов от партии.

В то же время, как отмечает агентство, республиканцы сталкиваются с растущим недовольством избирателей из-за высоких цен на жилье, продукты, медицинские услуги и коммунальные платежи. Дополнительное давление на экономику оказала война с Ираном, которая ранее привела к скачку цен на нефть и газ.

По данным опроса Associated Press-NORC, проведенного в этом месяце, лишь около трети американцев одобряют экономическую политику Трампа. Несмотря на это, президент заявил, что экономика США "готова взлететь до уровней, которых мир еще не видел".

Источник
unn
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