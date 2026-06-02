Рубио: Экономические последствия войны с Ираном менее опасны, чем ядерное оружие.

Об этом он сказал в среду, 3 июня, на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей в Вашингтоне, передает eurointegration.com.ua

Рубио заявил, что администрация Трампа "была готова к любой реакции".

"Президент и вся администрация осознавали, что такие действия будут иметь последствия, но последствия от того, что Иран получит ядерное оружие, были бы хуже", – сказал он.

Конфликт на Ближнем Востоке оказывает ощутимое влияние на экономическую ситуацию, в частности, и в Европейском союзе. Например, Италия обратилась в Брюссель с просьбой смягчить бюджетные правила ЕС, что позволило бы ее правительству потратить больше средств на меры, направленные на преодоление энергетического кризиса.