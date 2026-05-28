В США может появиться уникальная купюра с портретом Трампа.

Ее запуск хотят приурочить к 250-летию независимости страны.

В течение последних месяцев представители администрации Трампа оказывали давление на Бюро гравировки и печати США по разработке эскизов новой купюры. Инициативу курировали министр финансов Брэндон Бич и его советник Майк Браун.

Дизайн банкноты разработал британский художник Иен Александер. Он утверждает, что согласовывал проект лично с президентом США.

На лицевой стороне макета размещен портрет Дональда Трампа, а также подписи главы государства и руководителя Минфина. Обратную сторону украшает изображение Бетси Росс - автора одного из первых американских флагов. На купюру также добавили юбилейный логотип "250" и цвета флага США.