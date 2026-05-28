28 Мая 2026, 22:33
В США может появиться уникальная купюра с портретом Трампа
Команда президента США Дональда Трампа продвигает идею создания новой банкноты номиналом 250 долларов с его портретом.
Ее запуск хотят приурочить к 250-летию независимости страны.
В течение последних месяцев представители администрации Трампа оказывали давление на Бюро гравировки и печати США по разработке эскизов новой купюры. Инициативу курировали министр финансов Брэндон Бич и его советник Майк Браун.
Дизайн банкноты разработал британский художник Иен Александер. Он утверждает, что согласовывал проект лично с президентом США.
На лицевой стороне макета размещен портрет Дональда Трампа, а также подписи главы государства и руководителя Минфина. Обратную сторону украшает изображение Бетси Росс - автора одного из первых американских флагов. На купюру также добавили юбилейный логотип "250" и цвета флага США.