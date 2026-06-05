Toyota стала самым популярным автомобильным брендом в мире с начала 2026 года.

Несмотря на снижение продаж на 3,4% в годовом исчислении, японский автогигант сохранил свое лидерство на рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от общемировых продаж новых автомобилей, передает unian.net

На втором месте расположился Volkswagen, продажи которого сократились на 10,3% в годовом исчислении. Доля бренда на мировом рынке составляет 5,2%. Третье место занял Hyundai. Продажи южнокорейского бренда снизились на 0,3% в годовом исчислении.

Привлекает внимание очередной стремительный рост продаж BYD – более чем на 30%. Популярность электрокаров китайской марки стремительно растет во всем мире – прежде всего благодаря привлекательному соотношению цены и качества, а также инновационным технологиям, обеспечивающим большой запас хода.

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире: