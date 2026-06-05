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unian.net logounian
5 Июня 2026, 19:09
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Toyota стала самым популярным автомобильным брендом в мире с начала 2026 года

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель включительно Toyota оставалась самым популярным автомобильным брендом в мире.

Toyota стала самым популярным автомобильным брендом в мире с начала 2026 года.
Toyota стала самым популярным автомобильным брендом в мире с начала 2026 года.

Несмотря на снижение продаж на 3,4% в годовом исчислении, японский автогигант сохранил свое лидерство на рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от общемировых продаж новых автомобилей, передает unian.net

На втором месте расположился Volkswagen, продажи которого сократились на 10,3% в годовом исчислении. Доля бренда на мировом рынке составляет 5,2%. Третье место занял Hyundai. Продажи южнокорейского бренда снизились на 0,3% в годовом исчислении.

Привлекает внимание очередной стремительный рост продаж BYD – более чем на 30%. Популярность электрокаров китайской марки стремительно растет во всем мире – прежде всего благодаря привлекательному соотношению цены и качества, а также инновационным технологиям, обеспечивающим большой запас хода.

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире:

  1. Toyota (-3,4%)
  2. Volkswagen (-10,3%)
  3. Hyundai (-0,3%)
  4. Ford (-9,3%)
  5. Honda (-8,9%)
  6. Kia (+1,1%)
  7. Nissan (-3,5%)
  8. Chevrolet (-4,1%)
  9. BYD (+30,3%)
  10. Maruti Suzuki (+10,5%)
Источник
unian.net logounian
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