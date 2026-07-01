Мировые цены на кофе и сахар продолжают расти.

Инвесторы реагируют на затяжные дожди в Бразилии и дефицит осадков в Индии, которые могут сократить поставки двух ключевых сельскохозяйственных товаров.

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке выросли еще на 3,1% после самого сильного внутридневного скачка с 2021 года. За неделю контракт подорожал почти на 10%, передает logos-pres.md со ссылкой на bloomberg.com

Главная причина — погода в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире. Дожди замедляют уборку урожая, который первоначально считался рекордным, и усиливают опасения по поводу качества зерна. По прогнозу метеослужбы Climatempo, в начале следующей недели к югу страны подойдет новый холодный фронт, за которым рынок следит особенно внимательно.

Влажная погода также заставляет фермеров откладывать продажи, сокращая предложение на рынке, отметил старший трейдер StoneX Томас Араужо. Одновременно запасы арабики на сертифицированных биржей складах продолжают снижаться и достигли минимального уровня с марта 2024 года. Растут и цены на сахар.

Фьючерсы на сахар-сырец в Нью-Йорке прибавили 2,9%, поднявшись до максимума почти за полтора месяца. Дополнительную поддержку рынку оказывает ситуация в Индии — втором крупнейшем производителе сахара в мире.

После самого засушливого июня за 12 лет синоптики ожидают, что и июль, обычно самый дождливый месяц сезона муссонов, принесет меньше осадков, чем в среднем. Это усиливает опасения, что производство сахара может оказаться ниже ожиданий