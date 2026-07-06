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stiri.md logostiri
6 Июля 2026, 22:56
2 061
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Угнанный в Бельгии автомобиль нашли на пути в Молдову

Автомобиль 2022 года выпуска, объявленный в розыск бельгийскими властями как похищенный, был обнаружен на пункте пропуска Скулены. Машину перевозили на платформе в Республику Молдова.

Угнанный в Бельгии автомобиль нашли на пути в Молдову.
Угнанный в Бельгии автомобиль нашли на пути в Молдову.

На выезд из Румынии прибыл 35-летний мужчина с гражданством Румынии и Республики Молдова, который перевозил автомобиль на платформе, передает stiri.md

Во время проверки пограничники заподозрили, что с юридическим статусом автомобиля могут быть проблемы, и провели дополнительную проверку. В результате выяснилось, что транспортное средство числится в международных базах данных как похищенное — соответствующее уведомление было внесено властями Бельгии.

Мужчина заявил, что перевозил автомобиль в Республику Молдова и не знал, что он находится в розыске или может быть связан с каким-либо уголовным делом.

Автомобиль был задержан для проведения дальнейшего расследования. Пограничная полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Источник
stiri.md logostiri
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