Гражданина Молдовы задержали на КПП "Албица" на угнанном в Италии автомобиле.

На пограничном пункте пропуска Албица румынские пограничники обнаружили и изъяли автомобиль, который числился в международных базах данных как недавно угнанный в Италии.

На пункт пропуска для прохождения пограничного контроля прибыл 43-летний гражданин Республики Молдова, управлявший автомобилем 2021 года выпуска, передает stiri.md

Во время проверки у пограничников возникли подозрения относительно правового статуса транспортного средства, после чего были проведены дополнительные проверки.

В результате выяснилось, что автомобиль находится в международном розыске с целью конфискации. Соответствующая ориентировка была внесена итальянскими властями 28 июня 2026 года.

На вопрос правоохранителей мужчина заявил, что не знал о том, что автомобиль был угнан или является предметом какого-либо судебного разбирательства.

По данному факту пограничная полиция проводит расследование по подозрению в сокрытии происхождения имущества, а автомобиль изъят для проведения дальнейших следственных действий.