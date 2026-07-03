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stiri.md logostiri
3 Июля 2026, 22:55
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Гражданина Молдовы задержали на КПП "Албица" на угнанном в Италии автомобиле

На пограничном пункте пропуска Албица румынские пограничники обнаружили и изъяли автомобиль, который числился в международных базах данных как недавно угнанный в Италии.

Гражданина Молдовы задержали на КПП &#34;Албица&#34; на угнанном в Италии автомобиле.
Гражданина Молдовы задержали на КПП "Албица" на угнанном в Италии автомобиле.

На пункт пропуска для прохождения пограничного контроля прибыл 43-летний гражданин Республики Молдова, управлявший автомобилем 2021 года выпуска, передает stiri.md

Во время проверки у пограничников возникли подозрения относительно правового статуса транспортного средства, после чего были проведены дополнительные проверки.

В результате выяснилось, что автомобиль находится в международном розыске с целью конфискации. Соответствующая ориентировка была внесена итальянскими властями 28 июня 2026 года.

На вопрос правоохранителей мужчина заявил, что не знал о том, что автомобиль был угнан или является предметом какого-либо судебного разбирательства.

По данному факту пограничная полиция проводит расследование по подозрению в сокрытии происхождения имущества, а автомобиль изъят для проведения дальнейших следственных действий.

Источник
stiri.md logostiri
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