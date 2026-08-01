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kommersant.ru logokommersant
1 Августа 2026, 11:45
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Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса

В департаменте Восточные Пиренеи, который находится на границе с Испанией, Франция развернулачетыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса.
Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса.

Так Париж отреагировал на масштабный наплыв мигрантов в испанской Сеуте, пишет kommersant.ru

«Сеута не пользуется свободой передвижения в остальную часть Шенгенской зоны. Однако еще вчера я попросил министра внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией: были развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники», — написал господин Макрон в соцсети X.

Как добавил президент Франции, Париж готов оказать Мадриду помощь. Он также отметил важность сотрудничества с Марокко, которое помогает возвращать мигрантов из Сеуты на свою территорию.

Сеута — испанская автономия, которая находится на средиземноморском побережье Африки и имеет общую границу с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, а затем по морю они попытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли.

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Источник
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