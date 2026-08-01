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eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Августа 2026, 18:15
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Испания устанавливает плавучий барьер в Сеуте, чтобы сдержать мигрантов

В субботу Испания приступила к установке 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту.

Испания устанавливает плавучий барьер в Сеуте, чтобы сдержать мигрантов.
Испания устанавливает плавучий барьер в Сеуте, чтобы сдержать мигрантов.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает El Pais.

В субботу утром, как сообщили в МВД Испании, начались работы по установке барьера на волнорезе Тарахаль.

Главным элементом защитного комплекса является надувной барьер длиной 500 метров. Его надводная часть достигает от 30 до 70 сантиметров, а подводная погружается на глубину до одного метра. Конструкция сочетается с линией буев, предоставленных ВМС страны.

Между заграждениями предусмотрен специальный промежуток, что позволит катерам Гражданской гвардии беспрепятственно патрулировать акваторию и круглосуточно обеспечивать безопасность и целостность барьера.

Напомним, 1 августа стало известно, что 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Между тем глава правительства Испании Педро Санчес направил письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выражает свою "глубокую озабоченность" реакцией некоторых европейских правительств после нелегального проникновения около 50 тысяч мигрантов в Сеуту.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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