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bild.de logobild
25 Июля 2026, 14:30
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Площадь пожаров во Франции и Испании растет: эвакуированы уже свыше 250 тысяч человек

Только во Франции более 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за распространения огня, а в Испании это число превысило 60 тысяч.

Площадь пожаров во Франции и Испании растет: эвакуированы уже свыше 250 тысяч человек.
Площадь пожаров во Франции и Испании растет: эвакуированы уже свыше 250 тысяч человек.

Людей размещают в пунктах временного пребывания, пишет bild.de

Во Франции экстренно эвакуируют города в окрестностях Бордо, где ситуация грозит выйти из-под контроля. Правительство страны сегодня направит еще 500 военнослужащих на борьбу с пожарами. Таким образом, общая численность задействованных военных превысит 1000 человек; они будут помогать пожарным, работающим на пределе возможностей.

Тем временем Испания из-за пожаров объявила чрезвычайное положение в регионе вокруг Мадрида. Огонь распространяется уже в 50 километрах от испанской столицы. Один из пожаров перекинулся на расположенный неподалеку комплекс NASA. 

По словам представителей американского космического агентства, весь персонал был благополучно эвакуирован. Этот комплекс, состоящий из нескольких антенн — один из трех объектов Сети дальней космической связи. NASA использует их для связи со своими космическими зондами. Комплексы расположены в Мадриде, Голдстоуне (Калифорния) и Канберре (Австралия).

Площадь пожаров во Франции и Испании растет: эвакуированы уже свыше 250 тысяч человек

Площадь пожаров во Франции и Испании растет: эвакуированы уже свыше 250 тысяч человек

Источник
bild.de logobild
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