Токаев предложил Путину "заморозить" войну в Украине, в Кремле отвергли идею.

При этом Токаев заявил, что "природа этого конфликта не совсем понятна для многих". Песков заявил, что "с учетом позиции Киева" такой вариант невозможен.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с главой России Владимиром Путиным в субботу, 25 июля, в Омске предложил "заморозить" войну в Украине. Фрагмент с заявлением Токаева и реакцией Путина опубликовало агентство ТАСС, передает dw.com

Токаев высказался во время встречи с Путиным на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит 24-25 июля. Президент Казахстана заявил, что сейчас "никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон". В то же время он предположил, что, "может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты".

По словам Токаева, в связи с войной в Украине ему "поступает много сигналов" из Европы и США, о которых он ранее информировал Путина. При этом президент Казахстана добавил, что его страна отказывается быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной.

Токаев: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих

Токаев подчеркнул, что война в Украине - это "межгосударственный конфликт", "речь не идет о какой-то гражданской войне". "Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас", - отметил президент Казахстана. Он добавил, что "все это надо останавливать", поскольку война в Украине - "на руку и на радость" противникам как Москвы, так и Киева.

При этом Токаев отметил, что Путин проявил "максимум дипломатической гибкости" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в американском городе Анкоридж в августе 2025 года.

Песков: Заморозка войны невозможна

Путин, коротко комментируя высказывание президента Казахстана о войне, пообещал ему в течение дня "обязательно проинформировать в деталях" о происходящем на "украинском направлении".

А через несколько часов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин "подробно <...> все рассказал" про войну в Украине. "С учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей. Они понятные, последовательные. Поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - приводит агентство "Интерфакс" слова представителя Кремля.