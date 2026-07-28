The Times: ЦРУ и «Моссад» проводят операцию по поиску Моджтабы Хаменеи.

Спецслужбы США и Израиля проводят сверхсекретную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи.

Об этом сообщает лондонская The Times без ссылок на источники. По информации газеты, операция проходит уже некоторое время.

Целью операции, пишет The Times, не является убийство нового верховного лидера Ирана. Газета подчеркивает, что главную роль в стране сейчас играют военные. Тем не менее аятолла — ключевая фигура режима, и две разведки хотят как минимум выяснить, жив ли он, каково его состояние и где он находится.

Спецслужбы, по словам издания, используют исключительно своих агентов на местах. С 28 февраля, когда его отец был убит, а он сам, как сообщается, тяжело ранен, Моджтаба Хаменеи не сделал ни одного телефонного звонка и ни разу не воспользовался компьютером. Это делает любые электронные средства бесполезными.

Эксперты, которые беседовали с газетой, говорят, что аятолла не может вовсе не иметь связи с внешним миром. И обе разведки надеются на то, что их агентам удастся выйти на след курьеров, передающих записки от верховного лидера. Они напоминают, что именно так ЦРУ вышло на след Осамы бен Ладена, поэтому точно так же действуют сотрудники «Моссада» и ЦРУ и сейчас.

«Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, который с ним контактирует,— цитирует газета Рами Игру, бывшего начальника одного из отделов "Моссада".— Но это необыкновенно сложно… Возможно, только два или три члена Корпуса стражей исламской революции знают, где он находится».