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dw.com logodw
11 Июля 2026, 18:00
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США поставили Ирану ультиматум по Ормузу

Тегеран должен отказаться от блокировки Ормузского пролива, не взимать пошлины и прекратить нападения на торговые суда, заявили в администрации США.

США поставили Ирану ультиматум по Ормузу.
США поставили Ирану ультиматум по Ормузу.

В Вашингтоне ожидают, что Иран озвучит соответствующую позицию в Омане, передает dw.com

Президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с Ираном даже после объявления о прекращении перемирия. Однако условием является публичное заявление Тегерана, что он не будет угрожать судам в Ормузском проливе. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило издание Politico со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, Исламская Республика должна подчеркнуть в заявлении, что обязуется отказаться от блокировки пролива, не взимать пошлины и прекратить нападения на торговые суда.

Администрация ожидает, что Иран озвучит соответствующую позицию на встрече с официальными лицами Омана 11 июля. "Если они не займут такую позицию, то это будет не самый лучший день для них", - добавил другой источник.

США также хотят, чтобы в заявлении содержалась часть, в которой явно или, по крайней мере, косвенно признается, что "они (иранские официальные лица. - Ред.) совершили ошибку", добавил первый источник, отметив, что Тегеран ясно дал это понять Вашингтону в частном порядке.

Трамп: США больше не будут соблюдать режим прекращения огня

Трамп заявил 10 июля, что США согласились продолжить переговоры с Ираном, но больше не будут соблюдать режим прекращения огня, передало издание Axios.

По данным министерства иностранных дел Ирана, глава ведомства Аббас Арагчи 11 июля  отправляется в Оман для проведения переговоров по вопросу об Ормузском проливе.

Источник
dw.com logodw
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