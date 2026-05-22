22 Мая 2026, 17:08
11 873
CNN: Дональд Трамп не приедет на свадьбу сына

Свадьба старшего сына президента США — Дональда Трампа-младшего — пройдет в эти выходные на маленьком острове на Багамах. Трамп-младший женится на модели Беттине Андерсон.

Источники CNN утверждают, что Дональд Трамп не приедет на свадьбу сына. Сам президент, отвечая на вопрос журналистов, говорил, что постарается приехать. Однако, признавал президент, это «не самое подходящее время для меня — все говорят об Иране и других вещах».

О помолвке Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон было объявлено в декабре 2025-го. Сообщалось, что 47-летний сын президента и 38-летняя модель встречаются с 2024 года. До этого он был в отношениях с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, нынешним послом США в Греции. До этого Трамп-младший был женат на Ванессе Хэйдон. Они прожили вместе 12 лет и развелись в 2018 году. У них пятеро детей.

Как отмечает CNN, на свадьбу приглашены лишь близкие родственники и друзья пары — не более 50 человек. Источники телеканала сообщают, что отсутствие Трампа на свадьбе сына было ожидаемым из-за желания пары провести закрытое мероприятие в узком кругу.

