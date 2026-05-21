Жительницу столицы приговорили к 9 годам за участие в схеме «родственник попал в ДТП».

В мае 2023 года она связалась с одной из потерпевших, находившейся дома в Кишинёве, и сообщила, что её дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, пишет tv8.md

Под предлогом оплаты лечения и «урегулирования» дела женщина передала злоумышленнице около 200 тысяч леев.

Позднее по той же схеме были обмануты ещё 4 человека, что в общей сложности принесло преступной группе более 500 тысяч леев ущерба.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Виолина Морару, обвиняемая действовала не одна. Для большей убедительности с жертвами также связывалась её сообщница, которая представлялась сотрудником полиции или адвокатом и убеждала людей в необходимости срочной оплаты.

Сейчас эта женщина находится под следствием за соучастие в мошенничестве. Обвиняемая будет отбывать наказание в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Приговор может быть обжалован.