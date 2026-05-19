Плахотнюк: Судьи вынесли мне приговор под давлением «жёлтого веттинга».

Он написал в социальных сетях, что «вынесенный ему приговор был заранее предрешён и продиктован политическими интересами власти», передает infotag.md

«Ни для кого не было секретом, каким будет приговор. Иначе и быть не могло в условиях, когда судьи находились под контролем «желтого vetting'а», а прокурор по делу сразу после обвинительного приговора прошел эту проверку как награду за подготовленный против меня процесс», - считает Плахотнюк.

Он назвал это «триумфом политической власти над законом».

Плахотнюк считает, что настоящий независимый суд предполагает отсутствие политического давления на судей и прокуроров, наличие профессиональных дискуссий внутри судебной коллегии и возможность отвода судей при наличии конфликта интересов.

Среди перечисленных олигархом нарушений: ограничение времени на ознакомление с материалами дела; участие судей, которых защита считала несовместимыми с рассмотрением дела; выборочное исключение свидетелей защиты; беспрецедентное давление через СМИ; попытки провластных комментаторов влиять на решение суда.

Он заявил, что дело будет передано в вышестоящие судебные инстанции, в том числе европейские и международные, где «станут очевидны процессуальные ошибки и отсутствие доказательной базы». Плахотнюк убежден, что обвинения против него построены на «предположениях», а не на реальных доказательствах.