Swatch подала иск на $170 млн к Samsung из-за копий люксовых часов.

Швейцарская Swatch требует от Samsung $170 млн за то, что технологический гигант позволил превратить свои смарт-часы в «цифровые клоны» люксовых швейцарских часов.

Судебное разбирательство проходит в Лондоне по 26 цифровым приложениям «циферблатов». Swatch утверждает, что эти приложения копировали внешний вид ее престижных брендов, включая Omega, Tissot и Breguet, передает ft.com

Требование швейцарского производителя, которое юристы Samsung назвали «экстраординарным» и «оторванным от реальности», стало кульминацией многолетнего глобального спора о товарных знаках.

В 2022 году Высокий суд Лондона уже признал Samsung виновной в нарушении товарных знаков, и последующая апелляция была отклонена. Хотя программное обеспечение создавалось сторонними разработчиками, Samsung была признана ответственной, в том числе потому, что контролировала процесс проверки приложений и маркетинга своих смарт-часов с привлекательными циферблатами.

Теперь Высокий суд определяет размер ущерба, причитающегося Swatch. Судья в Лондоне может определить размер компенсации для всего Евросоюза, поскольку Swatch подала иск до окончания переходного периода по Brexit в 2020 году. Разбирательства также ведутся в США, но они приостановлены до завершения дела в Великобритании.

Swatch утверждает, что приложения были загружены в Великобритании и ЕС около 160 тыс. раз и предлагали «подделки» ее эксклюзивных циферблатов. Компания требует $170 млн за нарушение прав интеллектуальной собственности в период с октября 2015 года по февраль 2019 года.

Генеральный директор Tissot Сильвен Долла в своем заявлении указал, что Swatch придерживается политики не лицензировать свои бренды третьим лицам, «определенно не другим часовым компаниям и тем более компаниям, производящим смарт-часы». По его словам, использование люксовых брендов на «товарных» смарт-часах «убило бы ценность швейцарских часов».

Адвокат Swatch Дэниел Селми заявил в письменных показаниях, что дело касается «крупномасштабного присвоения» «ценных и тщательно охраняемых» товарных знаков. Он добавил: «Samsung неоднократно пыталась преуменьшить масштаб и значимость нарушений, преуменьшая уровень реальной компенсации».

Для оценки ущерба Swatch представила доказательства от эксперта по оценке для расчета стоимости гипотетической лицензии.

Однако адвокат Samsung Дэниел Александер заявил, что «экстравагантное» требование Swatch основано на «принципиально ошибочном» подходе, который не имеет отношения к понесенному ущербу. По его словам, приложения «не были заметны, не использовались Samsung в каком-либо маркетинге смарт-часов, и Samsung не хотела их там иметь. Они были удалены, как только вопрос был поднят».

Александер также заявил, что почти все нарушающие приложения были бесплатными, а общий доход от загрузок за этот период составил чуть более $1000, из которых $300 относились к Samsung.

«Swatch не понесла никакого ущерба, а выгода для Samsung была незначительной. При любом раскладе компенсация должна быть мизерной», — заключил он.

Заключительные аргументы сторон будут заслушаны в пятницу, 26 июня.