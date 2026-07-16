Супруга премьера Испании предстанет перед судом присяжных.

Испанский суд постановил, что супруга премьер-министра Педро Санчеса, Бегонья Гомес, предстанет перед судом присяжных по обвинениям в злоупотреблении влиянием и хищении средств.

Об этом стало известно в четверг, 16 июля, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Испанский суд заявил, что дело Гомес будет рассматривать суд присяжных – процедура, которая в Испании применяется лишь к ограниченному числу правонарушений, в частности к злоупотреблению влиянием.

"Бегонья Гомес невиновна. Каждый, кто знаком с ходом расследования, понимает, что это дело с политической подоплекой, которое вытекает из ложных обвинений, выдвинутых ультраправой организацией на основе фейковых новостей, и единственной целью которых является преследование и притеснение супруги премьер-министра", – заявили в тот же день в офисе Санчеса.

Команда адвокатов Бегоньи Гомес подала апелляцию, обратившись в Высший суд Мадрида с просьбой снять с неё обвинения, которые она отрицает, и отменить другие постановления, вынесенные в её отношении судом низшей инстанции в прошлом месяце.

Мадридский суд снял с Гомес третье обвинение в коррупции в сфере бизнеса и отменил постановление суда низшей инстанции, которое запрещало ей выезжать из страны, обязывало её регулярно являться в суд и требовало сдать паспорт.

Однако он оставил в силе основную часть дела против неё.

Как известно, 13 апреля судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Также суд запретил супруге премьера Испании поехать на саммит НАТО, который проходил в начале июля в Анкаре.