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unimedia.info logounimedia
12 Июля 2026, 21:00
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Тофан: Нашему ребенку три недели, и жена не рада моему решению, но поддерживает меня

Кандидат на пост премьер-министра, выдвинутый Майей Санду, Василий Тофан признался, что до того, как согласиться возглавить правительство по предложению PAS, обсудил это решение с семьей.

Тофан: Нашему ребенку три недели, и жена не рада моему решению, но поддерживает меня.
Тофан: Нашему ребенку три недели, и жена не рада моему решению, но поддерживает меня.

По его словам, супруга вовсе не обрадовалась его назначению, поскольку в семье совсем недавно родился ребенок, передает unimedia.info

Тофану предлагали возглавить правительство осенью прошлого года, но тогда он отказался.

«У меня какое-то болезненное чувство ответственности. Возможно, я даже испытывал чувство вины из-за того, что раньше не откликнулся на этот призыв (прим. ред. стать кандидатом на посл премьер-министра). Сейчас я понял, что должен немного отложить в сторону собственный комфорт и сделать этот шаг, хотя момент очень непростой — нашему ребенку всего три недели. Моя жена совсем не рада решению, которое я принял. Теперь среди всех вызовов и реформ мне нужно еще суметь сохранить свою семью. Я должен справиться и с этим», — признался Василий Тофан.

На вопрос журналистов, как ему удалось убедить супругу принять его решение, Тофан ответил: «Сегодня очень трудно сохранить семью — все это знают. Нам это удавалось на протяжении 20 лет. Мне повезло с женой, ведь в этом тоже должна быть удача. Она поддерживала меня в самые сложные моменты и поддерживает сейчас. Она не рада этому решению, но все равно меня поддерживает».

Источник
unimedia.info logounimedia
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