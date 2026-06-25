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rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 11:14
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Один из членов Корпуса контроля при премьере входил в Административный совет MoldATSA

Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

Один из членов Корпуса контроля при премьере входил в Административный совет MoldATSA.
Один из членов Корпуса контроля при премьере входил в Административный совет MoldATSA.

«Насколько я понимаю, один из сотрудников корпуса контроля входит в Административный совет MoldATSA. Насколько я знаю, коллеги из АПС тоже начали расследование, чтобы выяснить, как был организован этот конкурс, каковы результаты этого конкурса, кто проводил анализ документов этих людей, потому что именно АПС организует конкурсы и проводит все назначения.

Я считаю, что в итоге нужно оценить, насколько эффективны люди, включенные в процесс, в Административный совет. Потому что решения, если мы говорим о премиях, если мы говорим о том, как расходовать публичные деньги, принимаются Административным советом», — отметил Боля в эфире передачи на Moldova 1, сообщает rupor.md

Боля добавил, что ситуация вокруг MoldATSA показывает необходимость реформы системы управления государственными предприятиями.

В начале заседания правительства в среду премьер-министр Александр Мунтяну сообщил, что члены корпуса контроля подали в отставку, объяснив это тем, что они «больше не пользуются доверием, необходимым для исполнения этой функции». В то же время АПС начала расследование конкурса, по итогам которого Думитру Вангели был назначен директором MoldATSA. Это произошло после появления информации о том, что он якобы подделал свое резюме.

Источник
rupor.md logorupor
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