Суд запретил жене премьер-министра Испании выезд за границу.

Суд в Испании ввел жесткие ограничения в отношении Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра страны Педро Санчеса, которая проходит по делу о коррупции.

Согласно решению следственного судьи Хуана Карлоса Пейнадо, 55-летней Гомес запрещено покидать страну. В рамках меры пресечения она обязана сдать свой паспорт и дважды в месяц отмечаться в органах правопорядка. Кроме того, суд распорядился уведомить все пограничные службы, а также гражданские и военные аэропорты, чтобы исключить возможность ее выезда из страны, передает dw.com

Обвинения: от растраты до влияния

После двухлетнего расследования в апреле против Гомес были выдвинуты официальные обвинения. Ей вменяются растрата, коррупция, злоупотребление служебным положением и незаконное влияние. Следствие утверждает, что для нее якобы была специально создана должность в Университете Комплутенсе в Мадриде.

По версии обвинения, эта позиция использовалась как инструмент в личных целях. В центре внимания следствия оказалась кафедра под названием "Конкурентоспособная социальная трансформация". По мнению экспертов, сама идея такой структуры с неясным содержанием вызывала сомнения, а для ее создания, как утверждается, на руководство университета оказывалось давление. После начала расследования кафедру закрыли, признав, что она не имеет ни научной, ни практической ценности.

В октябре 2024 года дело расширили после подачи иска ультраправой организацией Hazte Oír, которая заподозрила супругу премьера в незаконном использовании программного обеспечения университета.

Кроме того, Гомес вменяют еще одно возможное нарушение: она якобы привлекала к своим личным бизнес‑проектам чиновницу Кристину Альварес, чья зарплата финансировалась из государственного бюджета.

Сама Гомес и премьер-министр Санчес категорически отвергают все обвинения.

Политическое давление на Педро Санчеса

Дело против супруги Санчеса стало частью более широкой волны коррупционных скандалов, затронувших окружение главы правительства. В конце мая стартовал громкий судебный процесс, в рамках которого обвиняются 10 человек, включая представителей правящей социалистической партии Социалистической рабочей партии Испании (ИСРП): их подозревают в незаконном трудоустройстве.

Ранее в мае начался процесс против брата премьер-министра, Давида Санчеса, которого также подозревают в получении специально для него созданной должности.

Параллельно ожидается приговор по делу бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса - одного из ближайших соратников Санчеса. Его обвиняют в получении взяток во время пандемии COVID-19 при закупках медицинского оборудования и масок.

Новые фигуранты и расширяющееся расследование

Скандал затрагивает и других бывших партийных функционеров. Среди них - Лейре Диес, которую подозревают в участии в сети, пытавшейся препятствовать расследованиям против ИСРП и правительства.

Также под следствием оказался бывший премьер-министр и лидер социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро, занимавший пост главы правительства с 2004 по 2011 год, наставник и ближайший советник премьера Санчеса. Его обвиняют в незаконном влиянии и получении выгоды, в том числе в связи с лоббированием государственной поддержки авиакомпании во время пандемии. Следствие утверждает, что в обмен на содействие могли передаваться взятки.

Политический фон

Серия расследований усиливает давление на действующее правительство Испании. Оппозиция требует политической ответственности, в то время как сторонники Санчеса называют происходящее политически мотивированным преследованием.

Ситуация развивается на фоне усиливающегося общественного внимания к вопросам коррупции в высших эшелонах власти страны. 23 мая в Мадриде прошла массовая манифестация, участники которой потребовали немедленной отставки премьера Санчеса. Люди считают, что он не мог не знать о творимых нарушениях с участием членов своей семьи и близких соратников по партии. В манифестации приняли участие десятки тысяч человек.