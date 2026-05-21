Обвиняемая по делу о смерти Любови Бабуцки подала в суд на мужа погибшей.

По словам мужчины, причиной судебного разбирательства стало опубликованное им видео, на котором экс-директор больницы Минздрава Игорь Куров приходит к дому врача. Роман Бабуцки утверждает, что как Екатерина Манюк, так и Игорь Куров в суде ссылаются на право на частную жизнь и требуют компенсацию морального ущерба, сообщает omniapres.md

Он также сообщил, что в рамках предыдущего иска, поданного Куровым, суд встал на сторону истца, а самого Бабуцки обязали выплатить моральную компенсацию.

Мужчина резко раскритиковал действия обоих и обвинил систему в том, что она якобы защищает лиц, фигурирующих в этом деле.

Ранее Игорь Куров публично отверг какую-либо причастность к этому делу, назвав появившуюся информацию «ложной и клеветнической». Он заявил, что не имеет «никакого прямого или косвенного профессионального отношения» к делу и намерен защищать «своё достоинство, профессиональную и личную честь всеми законными способами».

Позже врач выиграл судебный процесс.

В свою очередь Екатерина Манюк до настоящего времени не делала публичных заявлений по поводу выдвинутых обвинений и судебного иска против Романа Бабуцки.

Напомним, анестезиолог была задержана в феврале после смерти предпринимательницы Любови Бабуцки, которая скончалась во время эстетической хирургической операции в январе 2025 года.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стал тромб, перекрывший артерию. Анестезиолог не признаёт свою вину.

Владелица салона красоты Ирина Бородкина покинула страну спустя несколько часов после трагедии и скрылась в Украине. Она объявлена в международный розыск, а в её отношении выдан ордер на арест.