Суд по делу о смертельном ДТП в Болдурештах выходит на финишную прямую.

Заседание, на котором заслушают бывшего мэра Болдурешт Никанора Чокинэ и его сообщника Иона Андронаке, назначено на 25 мая 2026 года. До вынесения окончательного решения оба фигуранта дела останутся под стражей, передает rupor.md

Ранее, 13 мая, судьи объявили об окончании этапа исследования доказательств. Однако процесс пришлось ненадолго прервать: адвокат главного обвиняемого запросил дополнительное время, чтобы подготовиться к финальной стадии спора сторон — судебным прениям.

Трагедия в селе Болдурешты произошла в 2024 году. Тогда автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнего, после чего водитель покинул место происшествия. На время разбирательства в Апелляционной палате в отношении подсудимых продолжает действовать презумпция невиновности.