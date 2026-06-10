Бывший начальник службы безопасности дал показания по делу о "кульке"

Об этом перед судьями бывший начальник отдела Службы госоохраны (SPPS), отвечавший в то время за охрану Додона. Свидетель утверждает, что за бывшим президентом следили, были попытки спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и несколько актов запугивания. По его словам, все эти операции были организованы Демократической партией, возглавляемой в то время Владимиром Плахотнюком. Адвокаты бывшего лидера Демократической партии отказались комментировать обвинения, передает tv8.md

В суд был вызван Флорин Горя, бывший начальник Службы государственной охраны и безопасности, отвечавший за безопасность Игоря Додона во время его президентского срока. Он заявил, что в июне 2019 года на фоне политического кризиса бывший президент и члены его семьи постоянно подвергались угрозам. По словам свидетеля, за этими действиями стояла Демократическая партия, которая в тот же период потеряла власть.

Горя заявил, что жизнь Игоря Додона подвергалась опасности из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий. В одном из случаев официальный кортеж, в котором ехал президент, попал в аварию после столкновения с грузовиком.

Вскоре после этого в аналогичную аварию попала еще одна машина Службы государственной охраны и безопасности. После этих инцидентов агенты SPPS начали организовывать несколько фальшивых шествий, особенно в июне 2019 года. Так, для некоторых официальных поездок глава государства больше не садился в президентский автомобиль.

Тот же свидетель также рассказал о предполагаемых актах запугивания, направленных против Додона и его семьи. Он вспомнил протест, организованный семь лет назад членами Демократической партии, когда через забор президентского дворца было переброшено несколько индюков.

Перед этой акцией протеста, из соображений безопасности, сотрудники, обеспечивавшие охрану президента, эвакуировали семью Додон из резиденции в Кондрице и перевезли их в секретное место недалеко от Кишинёва. Что касается встречи Игоря Додона и Владимира Плахотнюка, запечатлённой на кадрах, получивших название «эпизод с чёрным кульком», свидетель заявил, что не знает, кто организовал поездку в штаб-квартиру Демократической партии.

Однако прокуратура утверждает, что показания свидетеля не имеют отношения к рассматриваемому делу и что она представила достаточно доказательств для доказательства вины бывшего главы государства.

Игорь Додон обвиняется в пассивной коррупции и получении финансирования политической партии от преступной организации. По данным прокуратуры, бывший президент якобы получил от Владимира Плахотнюка от 600 000 до 1 миллиона долларов за продвижение интересов Демократической партии Молдовы. Додон отрицает обвинения и заявляет о своей невиновности. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.