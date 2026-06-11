В суд передали дело только одного лидера схемы TUX, десятки — под следствием.

В PCCOCS уточнили, что по этому делу проходят десятки обвиняемых, включая руководителей и организаторов обучающих «семинаров». В суд пока передан только один эпизод — в отношении человека, занимавшего ключевую роль в структуре предполагаемой пирамиды. Остальные дела направят в суд по мере завершения расследований, пишет tvrmoldova.md

Обвиняемому инкриминируют два преступления: незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии на инвестиции, которые продвигались через платформу, и отмывание денег, полученных преступным путём. По закону ему грозит до 6 лет тюрьмы или штраф до 217 500 леев.

В конце апреля Главный инспекторат полиции сообщил о завершении следствия по одному из эпизодов дела TUX. Оно касалось незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.

По версии следствия, в 2024–2025 годах платформа TUX проводила нелегальные операции с криптоактивами, не имея лицензий. При этом её активно рекламировали в соцсетях и мессенджерах как способ лёгкого и гарантированного заработка.

Расследование выявило транзакции особо крупных масштабов через электронные кошельки, связанные с платформой.

В Службе по борьбе с отмыванием денег пояснили, что у TUX нет статуса юрлица. Поэтому платежи пользователей поступали третьим лицам — это затрудняет отслеживание средств и выявление виновных.

В ноябре 2025 года в Молдове в рамках дела были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителей платформы.

TUX — онлайн-платформа, которая привлекла деньги десятков тысяч людей, обещая лёгкий и быстрый заработок. В начале октября эта инвестиционная пирамида рухнула, и участники платформы потеряли все вложенные средства.