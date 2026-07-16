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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июля 2026, 18:54
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Суд в Италии вынес 12-летний приговор по делу о трагедии на мосту в Генуе

Итальянский суд приговорил бывшего генерального директора компании Atlantia Джованни Кастеллуччи к 12 годам лишения свободы в связи с трагическим обрушением автомобильного моста в 2018 году в городе Генуя, повлекшим гибель людей.

Суд в Италии вынес 12-летний приговор по делу о трагедии на мосту в Генуе.
Суд в Италии вынес 12-летний приговор по делу о трагедии на мосту в Генуе.

На момент катастрофы, в результате которой погибли 43 человека, когда их автомобили упали с эстакады, Atlantia была мажоритарным акционером оператора автомагистралей Autostrade per l'Italia, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Родственники жертв заполнили зал суда, чтобы узнать исход дела, которое превратилось в поиск виновных в катастрофе и стало символом медлительности правосудия в сложных итальянских уголовных процессах.

Согласно итальянской правовой системе, решение суда первой инстанции можно обжаловать как минимум дважды.

Кастеллуччи уже находится в тюрьме, отбывая шестилетний срок заключения за другой смертельный инцидент, произошедший в 2013 году на виадуке на юге Италии, и не присутствовал в суде во время оглашения приговора.

Под судом находились 57 человек, среди которых – руководители компаний, инженеры и чиновники министерства транспорта. Наиболее серьезные обвинения включают множественное непредумышленное убийство и уголовную халатность.

Обрушение моста Моранди, которому на тот момент было 51 год, во время летней грозы накануне государственного праздника потрясло Италию и вызвало многолетние расследования в отношении управления и обслуживания её устаревшей инфраструктуры.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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