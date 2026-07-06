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realitatea.md logorealitatea
6 Июля 2026, 17:35
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В Чимишлии временно ограничат движение по трассе R26 из-за испытаний моста

В среду, 8 июля, на участке трассы R26 Бендеры — Каушаны — Чимишлия временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00.

В Чимишлии временно ограничат движение по трассе R26 из-за испытаний моста.
В Чимишлии временно ограничат движение по трассе R26 из-за испытаний моста.

Речь идет об участке в районе моста через реку Когыльник, расположенного в пределах города Чимишлия, передает realitatea.md

По информации Госадминистрации дорог, в это время специалисты проведут статические испытания мостового сооружения. Работы выполняются в рамках подготовки технического экспертного заключения и включают обследование, диагностику и контролируемые статические испытания моста, расположенного на отметке 83+531 км трассы R26.

В ведомстве призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников, работающих на месте, а также заранее планировать поездки, чтобы избежать возможных задержек.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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