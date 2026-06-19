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Infotag.md logoInfotag
19 Июня 2026, 14:56
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Молдова и Украина обратятся в ЕК за финансированием строительства моста через Днестр

Вице-премьер Владимир Боля и замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач встретились на полях саммита в Греции, обсудив перезапуск проекта строительства моста через Днестр между Косэуць и Ямполем.

Молдова и Украина обратятся в ЕК за финансированием строительства моста через Днестр.
Молдова и Украина обратятся в ЕК за финансированием строительства моста через Днестр.

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития,  отметив необходимость поиска финансирования строительства моста и связанной с ним инфраструктуры., пишет infotag.md

По мнению собеседников, одним из выходов может стать совместное обращение в Еврокомиссию для определения необходимых источников финансирования строительства моста и связанных с ними подъездных дорог.

Также обсуждались пути развития транспортной инфраструктуры двух государств, укрепления региональной связи и продвижение общих проектов в контексте интеграции в Еврпосоюз.

Стороны обменялись мнениями об инициировании Меморандума о взаимопонимании по развитию транспортных коридоров ТEN-Т между Республикой Молдова и Украиной. Документ облегчит координацию проектов автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, стимулирует инвестиции, привлечет европейское финансирование и согласует транспортные стандарты.

Министры договорились продолжить диалог и согласование действий, необходимых для продвижения совместных инфраструктурных проектов и укрепления связи Республики Молдова с Украиной.

Мост Косэуць–Ямполь - это будущий трансграничный автомобильный переход через реку Днестр между Молдовой и Украиной. Проект, инициированный еще в 2021 г., призван заменить неработающую паромную переправу и разгрузить существующие пункты пропуска. В 2023 г. подписан межправительственный договор, который установил правовую основу для строительства. Изначально работы планировалось завершить к 2025 г., однако проект был задержан из-за войны в Украине и финансовых трудностей.

Источник
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