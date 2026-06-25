В Бельцах почти завершён ремонт моста через Реут.

Работы по ремонту моста через реку Реут и путепровода через железную дорогу на трассе R6 в районе объездной дороги муниципия Бельцы продолжаются.

По данным дорожных служб, на объекте уже завершён один из ключевых этапов — монтаж балок на путепроводе, расположенном на километре 136,200, передает realitatea.md

В настоящее время готовность путепровода составляет 60%, тогда как мост через реку Реут находится на финальной стадии — уровень выполнения работ достиг 96%.

Согласно проекту, путепровод будет включать две полосы движения, полосы безопасности, тротуары и защитные ограждения для пешеходов. В ближайшее время планируется выполнение работ по устройству монолитной плиты, гидроизоляции и обустройству дорожного покрытия.

Расположенный рядом мост через реку Реут длиной около 43 метров также предусматривает две полосы движения и тротуары по обеим сторонам.

На модернизацию двух объектов инфраструктуры выделено 25 миллионов леев из Дорожного фонда.

После завершения работ ожидается повышение безопасности движения и улучшение транспортного потока на одном из наиболее загруженных участков национальной дорожной сети на севере страны.