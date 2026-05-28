Минюст США начал расследование против писательницы, которая обвинила Трампа в насилии.

Федеральное расследование по факту возможного лжесвидетельства (пержури) поручили прокуратуре города Чикаго. По данным анонимного источника издания, знакомого с ситуацией, исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш полностью отстранился от этого дела, поскольку ранее он выступал личным адвокатом Трампа в апелляционных процессах против Кэрролл, передает nv.ua

Дело базируется на показаниях 82-летней писательницы во время репозиции (предварительного допроса под присягой) в 2022 году. Тогда она заявила, что самостоятельно оплачивает свои юридические расходы. Однако позже выяснилось, что часть гонораров ее адвокатов профинансировал некоммерческий фонд миллиардера и соучредителя LinkedIn Рейда Хоффмана, который является известным донором Демократической партии США. Адвокаты Трампа еще во время гражданского суда обвинили сторону Кэрролл в умышленном сокрытии этого факта в течение шести месяцев.

Защита Э. Джин Кэрролл пока не предоставила официальных комментариев на запрос журналистов в четверг, 28 мая. Ранее ее юристы отмечали, что сама писательница никогда лично не общалась с представителями фонда Хоффмана.

Это уголовное производство стало очередным в серии расследований, которые Министерство юстиции администрации Трампа открыло против лиц, которых глава Белого дома считает своими политическими или личными оппонентами. Напомним, в прошлом месяце ведомство добилось выдвижения обвинений против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

В 2019 году Э. Джин Кэрролл публично заявила, что Дональд Трамп совершил в отношении нее сексуальное насилие в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в середине 1990-х годов. Трамп категорически отверг обвинения, назвав их «вымышленным мошенничеством». После этого журналистка подала гражданские иски о защите чести и достоинства.

В 2023 году суд присяжных признал Трампа ответственным за сексуальное насилие и клевету, присудив Кэрролл 5 миллионов долларов компенсации. Впоследствии, из-за повторных оскорблений со стороны политика в соцсетях, другой суд присяжных обязал его выплатить журналистке еще 83,3 миллиона долларов. Ранее Федеральный апелляционный суд второго округа США разрешил Трампу отсрочить выплату этой суммы на время рассмотрения дела в Верховном суде США, при условии внесения залога в размере 7,4 миллиона долларов для покрытия процентов.