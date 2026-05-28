Минюст США начал расследование против писательницы, которая обвинила Трампа в насилии
Министерство юстиции США открыло дело о возможном предоставлении ложных показаний писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл во время ее гражданского судебного процесса против действующего президента Дональда Трампа.
Федеральное расследование по факту возможного лжесвидетельства (пержури) поручили прокуратуре города Чикаго. По данным анонимного источника издания, знакомого с ситуацией, исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш полностью отстранился от этого дела, поскольку ранее он выступал личным адвокатом Трампа в апелляционных процессах против Кэрролл, передает nv.ua
Дело базируется на показаниях 82-летней писательницы во время репозиции (предварительного допроса под присягой) в 2022 году. Тогда она заявила, что самостоятельно оплачивает свои юридические расходы. Однако позже выяснилось, что часть гонораров ее адвокатов профинансировал некоммерческий фонд миллиардера и соучредителя LinkedIn Рейда Хоффмана, который является известным донором Демократической партии США. Адвокаты Трампа еще во время гражданского суда обвинили сторону Кэрролл в умышленном сокрытии этого факта в течение шести месяцев.
Защита Э. Джин Кэрролл пока не предоставила официальных комментариев на запрос журналистов в четверг, 28 мая. Ранее ее юристы отмечали, что сама писательница никогда лично не общалась с представителями фонда Хоффмана.
Это уголовное производство стало очередным в серии расследований, которые Министерство юстиции администрации Трампа открыло против лиц, которых глава Белого дома считает своими политическими или личными оппонентами. Напомним, в прошлом месяце ведомство добилось выдвижения обвинений против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
В 2019 году Э. Джин Кэрролл публично заявила, что Дональд Трамп совершил в отношении нее сексуальное насилие в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в середине 1990-х годов. Трамп категорически отверг обвинения, назвав их «вымышленным мошенничеством». После этого журналистка подала гражданские иски о защите чести и достоинства.
В 2023 году суд присяжных признал Трампа ответственным за сексуальное насилие и клевету, присудив Кэрролл 5 миллионов долларов компенсации. Впоследствии, из-за повторных оскорблений со стороны политика в соцсетях, другой суд присяжных обязал его выплатить журналистке еще 83,3 миллиона долларов. Ранее Федеральный апелляционный суд второго округа США разрешил Трампу отсрочить выплату этой суммы на время рассмотрения дела в Верховном суде США, при условии внесения залога в размере 7,4 миллиона долларов для покрытия процентов.