Детей Путина и Кабаевой обучают гувернантки с Запада

Предполагаемых сыновей президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой обучают иностранным языкам гувернеры и гувернантки с Запада. В период с 2017-го по 2026 год в семье Путина и Кабаевой работали около 20 таких специалистов из Великобритании, Новой Зеландии, Германии, Австрии и Ирландии. Об этом говорится в расследовании проекта "Система", опубликованном в четверг, 28 мая, пишет dw.com

Только в январе 2026 года на зарплату трем гувернанткам вероятных детей Путина и Кабаевой потратили не менее 3,5 млн рублей, выяснили расследователи.

Наймом иностранных специалистов занимаются кузины Кабаевой

Официально учителя были оформлены как "ведущие переводчики" Института профессиональной переподготовки Международного медицинского центра "Согаз". Это дает им возможность получать визы и разрешения на работу в России как "высококвалифицированным специалистам", отмечается в тексте.

Согласно полученным "Системой" данным за последние 9 лет, наймом иностранных учителей для младших детей Путина занимаются двоюродные сестры Алины Кабаевой - Олеся Федина и Екатерина Головачева. В документах не упоминаются ни Путин, ни Кабаева. Дети в них указаны только как "подопечные", однако в одном из документов за 2019 год, фигурирует имя Иван Федин. При этом сына Олеси Фединой зовут по-другому, указывают авторы расследования.

Ранее журналисты издания "Проект" и Центр "Досье" публиковали расследования, в которых утверждалось, что сыновей Путина от Кабаевой якобы зовут Иван (родился в 2015 году) и Владимир (родился в 2019 году).

Сотрудникам запрещалось навязывать детям свои политические взгляды и обсуждать ЛГБТК+

Как следует из расследования, преподаватели жили вместе с "подопечными" в резиденции президента РФ на Валдае, в связи с чем должны были тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования. При работе с детьми сотрудникам запрещалось навязывать им свои религиозные, политические или идеологические взгляды, а также затрагивать темы сексуального воспитания и ЛГБТК+.

Олеся Федина, пишет "Система", в 2019 году говорила гувернанткам, что Иван к четырем годам должен быть постоянно погружен в "языковую ванну", а его английская речь должна звучать как "речь грамотного европейца". Схожие требования, по словам расследователей, выдвигались и к обучению немецкому языку.

Большинство упоминавшихся в документах преподавателей на вопросы "Системы" не ответили. Головачева, Федина, представитель Алины Кабаевой и спикер Кремля Дмитрий Песков также проигнорировали отправленные им вопросы, указывают расследователи.