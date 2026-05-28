28 Мая 2026, 20:36
Администрация Трампа запретила вести расследования в отношении Родригес в США
Администрация Дональда Трампа направила федеральным прокурорам Майами тайное указание не возбуждать уголовные дела и не вести расследования против временного президента Венесуэлы Делси Родригес.
Неизвестно, планировала ли прокуратура предъявлять Родригес какие-либо обвинения, передает theins.ru со ссылкой на apnews.com
В электронном письме, отправленном представителем министерства юстиции, говорится: «Расследования в отношении нее никогда не было, а если бы было, его следовало бы прекратить».
Ранее в этом году журналистам удалось получить доступ к документам управления по борьбе с наркотиками (DEA), где говорится, что Делси Родригес находилась в поле зрения ведомства как минимум с 2018 года, а в 2022 году ее даже называли «приоритетной целью» — обозначение, которое DEA присваивает объектам наблюдения, оказывающим «значительное влияние» на торговлю наркотиками. Кроме того, ее подозревали в контрабанде наркотиков и отмывании денег.