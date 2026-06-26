МИД отверг обвинения посольства России о задержании дипломатических курьеров.

Посольство Российской Федерации в Кишиневе обвинило власти Молдовы в «грубом нарушении основополагающих норм международного права».

По его данным, 25 июня на территории Международного аэропорта Кишинева двое дипломатических курьеров Министерства иностранных дел России были якобы задержаны на несколько часов, сообщает agora.md

Дипломатическая миссия утверждает, что молдавские власти нарушили статью 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая гарантирует личную неприкосновенность дипломатических курьеров и запрещает их задержание.

Также посольство заявило, что сотрудники Пограничной полиции якобы незаконно потребовали проверить дипломатическую почту и передать мобильные телефоны «под предлогом добровольности», игнорируя нормы международного права.

По словам российской стороны, такие действия свидетельствуют о «практике блокирования дипломатической почты» и попытке помешать нормальной работе посольства. Москва потребовала немедленного освобождения курьеров и обеспечения консульского доступа к сотрудникам миссии.

Министерство иностранных дел Молдовы отвергло эти обвинения, назвав их необоснованными.

В ведомстве заявили, что дипломатическая почта не открывалась, не задерживалась и не подвергалась проверке, нарушающей Венскую конвенцию. Также там подчеркнули, что дипломатические курьеры не были задержаны.

В МИД отметили, что действия молдавских властей полностью соответствовали международным обязательствам и национальному законодательству.

«Утверждения о нарушении международного права являются ложными. Дипломатическая почта не была открыта, задержана или проверена. Дипломатические курьеры не задерживались. Молдова действовала в полном соответствии с международными обязательствами. Сожалеем, что российская сторона вновь выборочно трактует нормы международного права», — заявили в МИД Молдовы.