Эстония откроет посольство в Кишиневе во второй половине этого года. Данное решение властей Таллина приветствовал премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.

Открытие посольства обсуждалось на встрече главы кабмина с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, которая состоялась сегодня в Гданьске. В ходе диалога официальные лица обсудили углубление двусторонних отношений, продвижение процесса европейской интеграции Республики Молдова, а также расширение молдавско-эстонского экономического сотрудничества, передает logos-pres.md

Александру Мунтяну поблагодарил Эстонию за поддержку европейского курса Молдовы. Стороны также затронули вопросы продолжения совместных проектов в сфере электронного управления, борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами.

«Эстония — надежный партнер и твердый сторонник европейской интеграции Республики Молдова. Ее опыт в создании современных институтов, цифровизации государственных услуг и укреплении кибербезопасности является ценной моделью для трансформации нашей страны», — заявил премьер-министр Александру Мунтяну.

Кроме того, стороны подчеркнули важность наращивания эстонских инвестиций в экономику нашей страны. Эстонские компании расширяют свое присутствие на рынке Республики Молдова, способствуя созданию рабочих мест и развитию новых производственных мощностей. В то же время, согласно данным за 2025 год, объем взаимной торговли между Республикой Молдова и Эстонией вырос на 44%, достигнув 14,43 млн евро.