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7 Июля 2026, 16:51
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Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах

Апелляционный суд Парижа сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции.

Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах.
Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах.

Весной прошлого года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции.

Марин Ле Пен получила наказание в виде пяти лет лишения права избираться, четырех лет лишения свободы (из них два года — условно, а оставшаяся часть могла быть отбыта с электронным браслетом), а также штраф в размере €100 тыс. Теперь Марин Ле Пен может принять участие в президентских выборах 2027 года.

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