СМИ: Германия и Франция останавливают совместный проект истребителя.

По данным источников, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон пришли к общему выводу, что компании Dassault и Airbus не могут прийти к соглашению о создании совместного истребителя, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на n-tv.de

Однако в понедельник правительственные источники в Берлине заявили, что намерены продолжать совместную разработку общей "системы систем", предназначенной для интеграции самолетов и дронов. Ожидается, что на франко-германской министерской встрече в середине июля министерства обороны обеих стран представят рабочий план, в котором будут изложены несколько совместных проектов в сфере вооружений.

Макрон запустил этот проект в 2017 году совместно с тогдашней канцлером Германии Ангелой Меркель, впоследствии к нему присоединилась Испания.

Отношения между Dassault и Airbus ухудшились настолько, что мало кто из участников проекта верил, что он продолжится, но окончательное решение должны были принять национальные лидеры.