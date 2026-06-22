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euronews.com logoeuronews
22 Июня 2026, 19:45
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Двое детей погибли в машине во время жары на юге Франции

Двух детей двух и четырёх лет нашли мёртвыми в семейной машине в Карпантра на юго-востоке Франции.

Двое детей погибли в машине во время жары на юге Франции.
Двое детей погибли в машине во время жары на юге Франции.

По данным прокуратуры, их гибель могла вызвать жара, передает euronews.com

«Причины смерти ещё предстоит установить, но основной версией остаётся жара», – заявила AFP местный прокурор Элен Мурж.

Инцидент произошёл на фоне затянувшегося периода экстремальной жары во Франции. В воскресенье три человека — двое мужчин и женщина в возрасте от 80 до 95 лет — скончались во Франции, когда аномальная жара подняла температуру выше 40 °C в ряде районов страны.

Национальная метеослужба Météo-France предупредила, что жара сохранится всю неделю: в понедельник и вторник в большей части страны ожидаются «исключительно высокие» температуры. В отдельных районах они могут превысить 40 °C.

Министерство здравоохранения Франции призвало жителей регулярно пить воду, избегать употребления алкоголя, сохранять прохладу в помещениях и ограничивать физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Источник
euronews.com logoeuronews
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