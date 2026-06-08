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rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 15:35
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На границе с Румынией задержали гражданина Молдовы: его разыскивает полиция Франции

Румынские пограничники на КПП Оанча задержали 37-летнего мужчину с двойным гражданством Молдовы и Болгарии. Как пояснили правоохранители, его разыскивают во Франции за ряд преступлений.

На границе с Румынией задержали гражданина Молдовы: его разыскивает полиция Франции.
На границе с Румынией задержали гражданина Молдовы: его разыскивает полиция Франции.

Мужчину, ехавшего в микроавтобусе, выявили во время проверки документов при въезде в Румынию. Выяснилось, что на его имя выписан европейский ордер на арест, поэтому пограничники сразу передали задержанного оперативной группе уголовного розыска из Галаца, передает rupor.md

Не уточняется, из-за каких преступлений французские правоохранительные органы объявили гражданина Молдовы в розыск.

Источник
rupor.md logorupor
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