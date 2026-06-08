На границе с Румынией задержали гражданина Молдовы: его разыскивает полиция Франции.

Мужчину, ехавшего в микроавтобусе, выявили во время проверки документов при въезде в Румынию. Выяснилось, что на его имя выписан европейский ордер на арест, поэтому пограничники сразу передали задержанного оперативной группе уголовного розыска из Галаца, передает rupor.md

Не уточняется, из-за каких преступлений французские правоохранительные органы объявили гражданина Молдовы в розыск.