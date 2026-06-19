Суд признал незаконным исключение Олеси Стамате из PAS.

Суд Кишинёва 19 июня признал недействительным решение Национального постоянного бюро PAS от 4 апреля 2025 года, которым она была исключена из партии, сообщает ziua.md

Судья Александр Чебан постановил восстановить Олесю Стамате в статусе члена PAS и вернуть её в юридическое положение, существовавшее до принятия решения об исключении. Также суд обязал партию обновить внутренние учётные документы и соответствующие реестры, чтобы устранить последствия аннулированного решения.

PAS также обязали выплатить истице судебные издержки в размере 400 леев.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате "Центр" в течение 30 дней с момента оглашения.

Олеся Стамате была исключена из PAS 4 апреля 2025 года на фоне скандалов, связанных с изменениями в законе об амнистии. Позже она покинула и парламентскую фракцию партии, продолжив работу как независимый депутат.

По профессии юрист, Стамате занимала должность министра юстиции в правительстве Майи Санду, была вице-председателем PAS и депутатом парламента Республики Молдова. Она возглавляла юридическую комиссию парламента до января 2024 года, после чего ушла с поста председателя, оставаясь членом комиссии.