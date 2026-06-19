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ziua.md logoziua
19 Июня 2026, 13:09
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Суд признал незаконным исключение Олеси Стамате из PAS

Бывший депутат PAS и экс-глава парламентской комиссии по юридическим вопросам в предыдущем созыве Олеся Стамате выиграла дело в первой инстанции против правящей партии.

Суд признал незаконным исключение Олеси Стамате из PAS.
Суд признал незаконным исключение Олеси Стамате из PAS.

Суд Кишинёва 19 июня признал недействительным решение Национального постоянного бюро PAS от 4 апреля 2025 года, которым она была исключена из партии, сообщает ziua.md

Судья Александр Чебан постановил восстановить Олесю Стамате в статусе члена PAS и вернуть её в юридическое положение, существовавшее до принятия решения об исключении. Также суд обязал партию обновить внутренние учётные документы и соответствующие реестры, чтобы устранить последствия аннулированного решения.

PAS также обязали выплатить истице судебные издержки в размере 400 леев.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате "Центр" в течение 30 дней с момента оглашения.

Олеся Стамате была исключена из PAS 4 апреля 2025 года на фоне скандалов, связанных с изменениями в законе об амнистии. Позже она покинула и парламентскую фракцию партии, продолжив работу как независимый депутат.

По профессии юрист, Стамате занимала должность министра юстиции в правительстве Майи Санду, была вице-председателем PAS и депутатом парламента Республики Молдова. Она возглавляла юридическую комиссию парламента до января 2024 года, после чего ушла с поста председателя, оставаясь членом комиссии.

Источник
ziua.md logoziua
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