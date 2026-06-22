Житель Чекан обустроил склад оружия в доме: ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Правоохранительные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело против 42-летнего мужчины, создавшего подпольный склад боеприпасов в многоэтажке.

Как сообщает прокуратура Кишинева (офис Чеканы), обвиняемому грозит до 17 лет лишения свободы за незаконное хранение и контрабанду боевого оружия и взрывчатых веществ, пишет rupor.md

По данным следствия, мужчина действовал вместе с сообщниками, личности которых в настоящее время устанавливаются. Они неоднократно привозили в Молдову из разных стран огнестрельное оружие, патроны и тактическое снаряжение. Контрабанду везли как через официальные пограничные пункты, так и в обход таможенного контроля, пряча груз в специально оборудованных тайниках. Затем весь арсенал свозили в обычную кладовку в жилом доме столичного сектора Чеканы.

Тайный склад раскрыли во время обысков 3 ноября 2025 года. Из кладовки изъяли десятки единиц оружия и тысячи боеприпасов. Среди находок оказались противотанковые реактивные гранаты, запалы для ручных гранат, боевое оружие и снаряды для пневматики. Экспертиза подтвердила, что большая часть изъятого исправна и готова к использованию. При этом на некоторых образцах были спилены заводские номера, изменены стволы и установлены глушители.

На время судебного процесса мужчина находится под предварительным арестом, свою вину он не признает. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за хулиганство.

В соответствии с законом, до вынесения окончательного приговора суда он считается невиновным.