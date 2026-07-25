Суд может вновь отменить глобальные пошлины Трампа: компании подали иск.

Две американские малые компании оспорили последнюю серию пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом на товары из 60 стран, заявив, что они выходят за пределы полномочий президента в области налогообложения импорта.

Об этом пишет Reuters, пишет epravda.com.ua

В иске, поданном в Суд США по вопросам международной торговли в Нью-Йорке, утверждается, что для юридического обоснования новых пошлин необходимы более подробные выводы относительно недобросовестных торговых практик в каждой конкретной стране.

Истцы, которых поддерживает некоммерческая юридическая организация, ранее оспаривавшая предыдущие раунды пошлин, утверждают, что Трамп пытается вновь ввести пошлины, которые Верховный суд США уже признал незаконными.

Две компании, подавшие иск, — Burlap & Barrel, импортер специй, ранее оспаривавший временную 10-процентную глобальную пошлину Трампа, и Collective Horology, калифорнийский розничный продавец часов.

Ранее введенные пошлины обосновываются разделом 301 Закона о торговле 1974 года, который предназначен для борьбы с недобросовестными или дискриминационными экономическими практиками других стран.

В отличие от IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил свои первые пошлины, отмененные Верховным судом) или полномочий по введению временных глобальных тарифов, раздел 301 регулярно использовался предыдущими президентами.

В то же время малые предприятия указали в своем иске, что пошлины по разделу 301 исторически были направлены на конкретные страны и отрасли, а такой широкий подход Трампа не имеет исторических прецедентов.

Раздел 301 не предоставляет никаких полномочий "облагать пошлиной практически весь импорт практически из всех стран по заранее установленным ставкам", заявил Джеффри Шваб, адвокат из Liberty Justice Center, представляющий интересы малых предприятий в этом деле.

Истцы просят признать пошлины незаконными, предотвратить их применение и сохранить за импортерами возможность получить возмещение за любые незаконные пошлины.