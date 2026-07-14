Бывший секретарь партии «Шанс» осуждена судом первой инстанции.

Елена Бозбей была приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой за соучастие в незаконном финансировании политических партий из запрещенных законом источников.

Суд первой инстанции также постановил, что государство должно взыскать с обвиняемой 16 940 леев в связи с подготовкой экспертных заключений, а также конфисковать у Елены Бозбей сумму в размере 154 916 леев, что составляет 1/3 от общей суммы в 464 750 леев, как средства, использованные для совершения преступления, передает zdg.md

Соглашение о признании вины

Ранее, в мае, Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении уголовного расследования и передаче в суд двух уголовных дел по обвинению в соучастии в получении незаконного финансирования партии от организованной преступной группировки. По информации ZdG, одно из дел касалось секретаря районного отделения политической партии «Шанс» в Вулканештах Елены Бозбей.

По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года, находясь в офисе политической партии «Шанс», расположенном в городе Вулканешты, Елена Бозбей участвовала в распределении и передаче средств, которыми управляла Наталья Памукчу (председатель партии в избирательной кампании на местных выборах в июле 2023 года. — Прим. ред.), в размере от 400 до 4000 леев — в общей сумме 464 750 леев — различным лицам, в основном из Вулканештского района, которые являлись активистами и сторонниками партии «Шанс».

Согласно обвинению, переданные деньги представляли собой вознаграждение за различные действия, включая участие в собраниях, митингах, организованных в интересах партии, сбор подписей в поддержку конкретного кандидата, а также так называемые зарплаты за оказание различных услуг в интересах политической партии «Шанс», являющейся производной от партии «Шор». На этапе уголовного расследования Елена Бозбей при содействии своего адвоката Александра Трутнева заключила соглашение о признании вины.

«Деньги доставлялись курьером по указанному адресу»

На вопрос прокурора Василия Дискулцу Елена Бозбей заявила, что получала от партии вознаграждение неофициально и не заполняла трудовые договоры. Также подсудимая заявила, что не платила никаких партийных взносов и не участвовала в сборе пожертвований в пользу партии, хотя знала о том, что сборы ведутся.

«Она не знает, были ли пожертвования реальными или нет, потому что это не входило в ее обязанности. Она не знает источника денег для финансирования партии на местных выборах: деньги доставлялись курьером в определенное место, курьер отвечал за местонахождение денег, и люди подходили к этому месту и забирали их.

Но какая сумма и откуда эти деньги, ей не сообщили, хотя она уточняет, что знает это из того, что слышала. Она знает эту информацию, потому что она обсуждалась в офисе с коллегами, а также говорила на эту тему с Памукчу Натальей. Она не знает, почему деньги не были доставлены по адресу партии. Она не знает, были ли учтены деньги, доставленные курьером, но, по ее мнению, они были учтены в центральном офисе.

Она знает, что финансирование партии должно было осуществляться только из законных источников. До первого тура некоторые участники протеста получили вознаграждение, но она не знает, получили ли они все деньги», — говорится в показания Елены Бозбей.

Кандидат в примары Вулканешт: «Новый костюм стоимостью 4 000 леев» от «Шанса»

В приговоре представлены протоколы допроса свидетеля Ивана Крецу, который в 2023 году баллотировался на пост примара города Вулканешты от партии «Шанс».

Крецу заявил, что координировал встречи с жителями города Вулканешты вместе с Натальей Памукчу, которая, в свою очередь, являлась представителем и ответственным за партию «Шанс» на местных выборах в Вулканештах.

«У него состоялся телефонный разговор с Натальей Памукчу, во время которого она спросила, есть ли у него костюм, и сказала, что можно купить новый костюм, и она компенсирует ему эти расходы. Она сказала, что вернет ему 4 000 леев, только если он сохранит чек на купленный костюм. Но он ответил, что костюм у него есть, а деньги он так и не получил. Он видел Елену Бозбей, она была в офисе с Натальей Памукчу, и он не знает, какую роль она играла», — указано в протоколе.

Еще одним заслушанным свидетелем был Алексей Молдовян, который заявил, что летом 2023 года работал администратором в муниципальном предприятии ET Suprim в Етулии. Он родом из села Чишмикиой того же района.

Молдовян рассказал, что ему позвонил Сергей Пантелевич, примар села Етулия, и пригласил на встречу с людьми из Вулканешт, представителями партии «Шанс». Позже к нему подошла Наталья Памукчу, представившаяся представителем политической партии «Шан» на юге Молдовы. Свидетель сообщил, что Памукчу предложила ему баллотироваться на местных выборах на пост примара от политической партии «Шанс» в его родном селе Чишмикиой. Алексей Молдовян согласился, отметив, что «у него не было никаких письменных обязательств, все было на устном уровне».

Свидетель заявил, что Наталья Памукчу, Елена Бозбей и еще одна женщина, имя которой он не помнит, работали в партийном офисе. В офисе висели плакаты с надписью «Команда Илана Шора». Он упомянул, что с самого начала понял, что партия «Шанс» — это партия Шора. Он рассказал, как регулярно, два раза в неделю, ходил в этот офис.

Алексей также упомянул, что партия посоветовала ему купить костюм, чтобы «хорошо выглядеть как кандидат», и лимит составлял 4 000 леев. Молдовян купил костюм, на который потратил примерно 3 900 леев, затем принес чек Наталье Памукчу, и она отдала ему наличные. Он также заявил, что ему дали планшет, на котором он отчитывался о своей избирательной деятельности, и что ему было сказано, что в случае победы он получит дополнительный доход к его зарплате примара.

400 леев за участие в партийном концерте

Наталья Гасимова заявила, что ее позвала в штаб партии «Шансэ» ее подруга Елена Бозбей, где она передала ей две банкноты по 200 леев, объяснив, что они представляют собой вознаграждение за участие в концерте, организованном партией. Свидетельница заявила, что не подписывала никаких документов о получении денег.

В приговоре также описываются видеозаписи, сделанные в офисе партии, на которых, согласно суду, запечатлено систематическое распределение денег координаторам и активистам с указанием сумм в тысячи леев и списков лиц, которые должны были получить по 1 000 леев за участие в собраниях. В некоторых эпизодах Елена Бозбей появляется, проверяя списки, получая деньги для передачи другим людям и обсуждая их распределение.

Позиция прокурора и защиты

Прокурор Василий Дискулцу поддержал соглашение о признании вины и попросил приговорить подсудимую к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года пробации, а также назначить ей предусмотренные законом обязанности на период срока пробации.

Адвокат Александр Трутнев обратился к суду с просьбой применить наказание, согласованное в рамках соглашения о признании вины; эту позицию поддержала и сама подсудимая в своем последнем слове, вновь выразив сожаление о содеянном.

Заключение суда

Суд установил, что представленные доказательства свидетельствуют о виновности Елены Бозбей и что данное деяние содержит признаки преступления в виде соучастия в незаконном финансировании политической партии в крупных размерах. Судья подчеркнул, что предметом преступления является нарушение законности и прозрачности финансирования политических партий, а сумма в 464 750 леев превышает установленный законом порог для крупных размеров.

При определении меры наказания суд учел, что у обвиняемой нет судимостей, она имеет постоянную работу и содержит двоих несовершеннолетних детей. В то же время судья Анжела Василенко уточнила, что простое признание вины не может служить дополнительным смягчающим обстоятельством, поскольку оно уже учтено в рамках процедуры соглашения о признании вины.

Помимо уголовного наказания суд постановил провести специальную конфискацию 154 916 леев, что составляет треть от общей суммы, распределенной незаконным образом, а также взыскать 16 940 леев в качестве судебных издержек. Кроме того, мера пресечения в виде запрета на выезд за пределы страны была сохранена до вступления приговора в законную силу.