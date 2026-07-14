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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 12:10
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Жительницу Рышкан обвиняют в мошенничестве с «ритуалами очищения» на 520 тысяч леев

В Молдове перед судом предстанет 65-летняя жительница Рышкан, которая обманом забирала у женщины деньги за «ритуалы очищения».

Жительницу Рышкан обвиняют в мошенничестве с «ритуалами очищения» на 520 тысяч леев.
Жительницу Рышкан обвиняют в мошенничестве с «ритуалами очищения» на 520 тысяч леев.

Об этом сообщает прокуратура Бельц, уточняя, что за мошенничество в составе ОПГ пенсионерке грозит до восьми лет лишения свободы. Пострадавшая по этому делу отдала аферистам в общей сложности 520 тысяч леев, поверив рекламе услуг ясновидящей в соцсетях, уточнили правоохранители, пишет rupor.md

Обман начался с того, что жертва увидела в интернете видеоролик на странице, которая копировала аккаунт известной ясновидящей. В материале обещали наладить личную жизнь, вернуть близкого человека и привлечь удачу. Вскоре с женщиной связались сообщники организаторов схемы. Они убедили ее, что для решения личных проблем необходимо снять «духовные блоки» с помощью рун, молитв и особых предметов. Потерпевшую заверили, что все потраченные деньги ей позже вернут, а для убедительности начали пугать рисками для ее семьи и требовать оплаты новых этапов ритуала.

Обвиняемая пенсионерка выполняла в этой схеме роль курьера. В середине декабря 2025 года она получила от жертвы первый перевод на 20 тысяч леев, а затем дважды лично встретилась с ней в Рышканах, забрав еще 240 тысяч и 260 тысяч леев. Во время одной из встреч пострадавшая передала деньги только после того, как услышала кодовое слово «Солнце». Последнюю крупную сумму у нее выманили якобы на покупку привезенной из-за границы «книги мертвых» для чтения финальных молитв.

Полученные наличные пенсионерка конвертировала в иностранную валюту и перевела другим участникам группы. На допросе женщина подтвердила, что забирала эти деньги, но заявила, что не знала о мошенничестве и просто выполняла указания куратора из интернета.

Сейчас прокуроры направили в суд дело против сообщницы, в то время как расследование для установления остальных членов преступной группы продолжается.

Источник
rupor.md logorupor
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