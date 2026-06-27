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27 Июня 2026, 21:45
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Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну

Апелляционный суд Калифорнии отклонил жалобу голливудского продюсера Харви Вайнштейна на обвинительный приговор по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе, но постановил пересмотреть наказание.

Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну.
Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну.

Об этом пишет Variety.

В декабре 2022 года суд присяжных признал 74-летнего Вайнштейна виновным по трем пунктам — изнасиловании и двум случаям сексуализированного насилия в отношении итальянской модели и актрисы. Судья приговорила его к 16 годам заключения.

Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Однако коллегия единогласно признала аргументы неубедительными и оставила обвинение в силе. Вместе с тем, назначение нового приговора связано с тем, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позднее была отменена.

В связи с этим срок может быть сокращен примерно на два года, если учесть возможное снижение наказания по основному эпизоду.

Ранее в Нью-Йорке обвинения в изнасиловании, выдвинутые актрисой Джессикой Манн, были сняты после того, как присяжные не смогли прийти к единому вердикту после трех судебных процессов. Вайнштейн также ожидает решения по делу о сексуальном насилии в отношении Мириам Хейли.

Обвинения против Вайнштейна выдвинули более 80 женщин, включая известных актрис. Расследования и публикации осенью 2017 года инициировали движение #MeToo. Ранее суд уже отменял первоначальный приговор 2020 года по процессуальным причинам. Сам продюсер, передвигающийся в инвалидной коляске, продолжает отрицать вину и настаивает на обоюдном согласии.

Источник
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