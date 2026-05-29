rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 17:35
Евгения Гуцул теряет мандат башкана Гагаузии

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул теряет свой мандат после того, как АП оставила в силе приговор 1-й инстанции по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор», согласно которому она была приговорена к 7 годам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции является окончательным и подлежит исполнению с момента оглашения, даже если оно может быть обжаловано в Высшей судебной палате. В результате Евгения Гуцул автоматически теряет мандат башкана Гагаузии без необходимости проведения какой-либо другой административной или политической процедуры. Потеря мандата предусмотрена как национальным законодательством, так и нормативными актами Гагаузской автономии. Согласно Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, мандат прекращается досрочно в случае окончательного уголовного осуждения, передает rupor.md

В то же время Закон об особом правовом статусе Гагаузии предусматривает, что полномочия башкана прекращаются досрочно в случае совершения преступления. Также Уложение Гагаузии предусматривает, что мандат главы автономии прекращается в случае объективной невозможности исполнения обязанностей, в том числе в ситуации отбывания наказания в виде лишения свободы.

Согласно правовым нормам, обязанности башкана временно должен исполнять первый заместитель председателя Исполнительного комитета в Комрате. В то же время региональные власти обязаны организовать досрочные выборы на должность главы Гагаузии в срок не позднее 90 дней с момента, когда должность стала вакантной.

Представители Центральной избирательной комиссии, к которым IPN обратилось за разъяснениями относительно прекращения мандата и возможных выборов на должность башкана, не ответили на телефонные звонки.

Защита Евгении Гуцул объявила, что обжалует решение Апелляционной палаты в Высшей судебной палате.

