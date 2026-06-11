Житель Кишинева украл документы своего ребенка и получил 6 месяцев тюрьмы.

По версии следствия, мужчина пришел ознакомиться с делом своего ребенка, но в конце рабочего дня забрал папки со стола и сбежал. Сотрудники ведомства пытались остановить посетителя и сразу вызвали полицию. На следующий день нарушитель вернулся и принес документы обратно, однако во время проверки выяснилось, что в материалах не хватает одного бланка заявления, пишет rupor.md

В суде кишиневец вину не признал и заявил, что ему просто требовалось больше времени на изучение дела. При этом ранее мужчина уже был судим за мошенничество и неисполнение судебных решений.