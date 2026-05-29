theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres
29 Мая 2026, 20:27
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стояногло: Гуцул не опасна для общества, лишать её свободы — чрезмерно

Депутат Александр Стояногло прокомментировал дело башкана Евгении Гуцул, заявив, что он против избирательной коррупции и незаконного финансирования партий, но считает, что ответственность в этом деле была применена неравномерно.

Стояногло: Гуцул не опасна для общества, лишать её свободы — чрезмерно.
Стояногло: Гуцул не опасна для общества, лишать её свободы — чрезмерно.

По словам Стояногло, подобные практики серьёзно подрывают демократию и доверие граждан к государству. При этом он подчеркнул, что лица, которые создали и координировали механизмы незаконного финансирования, «остались безнаказанными», передает omniapres.md

«Любое наказание должно быть справедливым и гуманным. Евгения Гуцул не представляет опасности для общества. Поэтому лишение свободы женщины, воспитывающей двоих несовершеннолетних детей, выглядит чрезмерной и несоразмерной мерой», — заявил Стояногло.

Бывший генеральный прокурор также обратил внимание на большое количество людей, находящихся в заключении в Республике Молдова, отметив, что страна занимает третье место в Европе по этому показателю.

«Жестокость наказаний не является показателем цивилизованности», — резюмировал Александр Стояногло.

Источник
omniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте