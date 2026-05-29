Стояногло: Гуцул не опасна для общества, лишать её свободы — чрезмерно.

По словам Стояногло, подобные практики серьёзно подрывают демократию и доверие граждан к государству. При этом он подчеркнул, что лица, которые создали и координировали механизмы незаконного финансирования, «остались безнаказанными», передает omniapres.md

«Любое наказание должно быть справедливым и гуманным. Евгения Гуцул не представляет опасности для общества. Поэтому лишение свободы женщины, воспитывающей двоих несовершеннолетних детей, выглядит чрезмерной и несоразмерной мерой», — заявил Стояногло.

Бывший генеральный прокурор также обратил внимание на большое количество людей, находящихся в заключении в Республике Молдова, отметив, что страна занимает третье место в Европе по этому показателю.

«Жестокость наказаний не является показателем цивилизованности», — резюмировал Александр Стояногло.