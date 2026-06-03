Суд ЕС частично поддержал Meta, нанеся удар по Еврокомиссии.

Постановление суда, вынесенное в среду в Люксембурге, частично аннулирует решение Комиссии от сентября 2023 года о признании Meta gatekeeper — именно это решение техногигант оспаривал в части, касающейся Messenger и Marketplace, передает euronews.com

Что означает это решение

В законе ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) под gatekeeping понимается контроль над точкой входа, через которую бизнесы должны проходить, чтобы получить доступ к онлайн-аудитории.

Например, если вы — малый предприниматель, который пытается продавать подержанные товары онлайн, и Facebook Marketplace настолько доминирует на рынке, что по сути вы вынуждены пользоваться именно этой площадкой, чтобы достучаться до клиентов, то Meta становится таким «привратником». Она контролирует цифровые ворота между вами и потенциальными покупателями и может диктовать условия прохода.

DMA был задуман для того, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны таких gatekeeper-платформ.

Решение суда стало серьёзным ударом по Европейской комиссии, которая продвигала этот акт как свой флагманский инструмент для обуздания влияния крупнейших платформ Кремниевой долины.

Практические последствия отмены статуса для Marketplace, однако, ограничены. Ещё в апреле 2025 года Комиссия сама исключила Marketplace из списка gatekeeper-платформ после того, как изменения, внесённые Meta, привели к тому, что сервис перестал отвечать пороговым критериям по числу бизнес-пользователей.

Среднее решение суда в значительной степени связано именно с ошибками в юридической аргументации и анализе.

Тот факт, что ключевое обозначение частично отменено судом ЕС из-за ошибок самой Комиссии, а не потому, что Marketplace был признан не соответствующим статусу gatekeeper, ставит под вопрос строгость исходных оценок Комиссии и её способность выдерживать юридические атаки со стороны хорошо обеспеченных технологических компаний.

Как указал суд, Европейская комиссия не учла новую информацию об изменениях, которые Meta внесла в Marketplace в 2023 году, и при принятии решения опиралась только на данные за три предыдущих года работы площадки.

Кроме того, в решении не было достаточно конкретного анализа того, как Marketplace функционировал после вступления этих изменений в силу — в частности, могли ли компании предлагать на площадке товары и услуги потребителям.

При этом суд подтвердил, что платформа Messenger Meta по-прежнему остаётся gatekeeper.

Что будет дальше

Согласно DMA, присвоение статуса gatekeeper автоматически влечёт за собой целый набор обязательств, которые могут кардинально изменить работу платформы, а за неисполнение предусмотрены штрафы до 10% от её глобального годового оборота, с повышением до 20% для повторных нарушителей.

Для Meta, выручка которой в 2024 году составила 164,5 млрд долларов (150 млрд евро), это может означать потенциальные штрафы на десятки миллиардов.

Meta уже почувствовала действие этих правил. 23 апреля 2025 года Европейская комиссия оштрафовала компанию на 200 млн евро за нарушение требований DMA в связи с моделью «согласие или плати», которая, по мнению Комиссии, не предоставляла пользователям подлинного выбора в вопросе использования их персональных данных.

В тот же день Apple была оштрафована на 500 млн евро за отдельные нарушения.

Суд не признал, что Marketplace не является gatekeeper, — он лишь указал, что Комиссия неправильно обосновала свою позицию. Если показатели пользовательской базы платформы восстановятся, Комиссия сохраняет право вновь присвоить ей этот статус.

Это различие принципиально: оно с одной стороны оставляет Еврокомиссии возможность для нового решения, а с другой — даёт юристам Meta подробную «дорожную карту» того, по каким именно пунктам исходное решение оказалось уязвимым.

При этом сохранение статуса gatekeeper за Messenger — далеко не незначительная деталь. С приблизительно 1 млрд пользователей Messenger остаётся одной из самых популярных коммуникационных платформ в мире, и его статус gatekeeper обязывает Meta обеспечить совместимость сервиса с конкурирующими мессенджерами. Теоретически это в перспективе может позволить пользователям WhatsApp, Signal и других приложений обмениваться сообщениями с контактами в Messenger, не меняя платформу.