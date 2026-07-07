theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
7 Июля 2026, 20:40
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стурза: Молдове нужен лидер, способный привести страну к 2028 году в Евросоюз

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза прокомментировал уход Александру Мунтяну с должности главы правительства, отметив, что «необходимо разделять личность человека и работу премьер-министра».

Стурза: Молдове нужен лидер, способный привести страну к 2028 году в Евросоюз.
Стурза: Молдове нужен лидер, способный привести страну к 2028 году в Евросоюз.

Стурза написал во вторник в социальных сетях, что Мунтяну - «достойный человек», которого он знает более 30 лет, «однако нагрузка государственной должности оказалась слишком большой», передает infotag.md

В понимании Стурзы, «бремя должности значительно превысило физические, психологические и, в определённой мере, профессиональные возможности одного человека».

Он отметил, что «восемь месяцев всё более заметного отсутствия Мунтяну в процессе принятия решений и в публичном пространстве нельзя объяснить только ссылками на «принципы и ценности».

По мнению бывшего премьера, «Молдове сейчас нужен не просто очередной экономический эксперт, а руководитель правительства с техническими знаниями, смелостью, эмпатией и чётким видением развития страны».

Стурза подчеркнул, что главным стратегическим ориентиром должна оставаться европейская интеграция и цель 2028 г. — подписание договора о вступлении Молдовы в Европейский союз.

Также он заявил о необходимости ускорения экономического роста, продолжения борьбы с коррупцией и повышения эффективности государственных институтов.

Комментируя критику оппозиции в адрес президента Майя Санду, Стурза заявил, что «она остаётся сильной и решительной, а попытки добиться её отставки являются ошибочными». 

«У Молдовы есть шанс 2028 г. Нам нужны идеи и люди, которые приведут нас туда», — написал Стурза.

В завершение поста он поблагодарил Александру Мунтяну за готовность взять на себя ответственность и отметил, что «важно уметь вовремя и достойно уходить».

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте