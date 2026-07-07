Стурза: Молдове нужен лидер, способный привести страну к 2028 году в Евросоюз.

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза прокомментировал уход Александру Мунтяну с должности главы правительства, отметив, что «необходимо разделять личность человека и работу премьер-министра».

Стурза написал во вторник в социальных сетях, что Мунтяну - «достойный человек», которого он знает более 30 лет, «однако нагрузка государственной должности оказалась слишком большой», передает infotag.md

В понимании Стурзы, «бремя должности значительно превысило физические, психологические и, в определённой мере, профессиональные возможности одного человека».

Он отметил, что «восемь месяцев всё более заметного отсутствия Мунтяну в процессе принятия решений и в публичном пространстве нельзя объяснить только ссылками на «принципы и ценности».

По мнению бывшего премьера, «Молдове сейчас нужен не просто очередной экономический эксперт, а руководитель правительства с техническими знаниями, смелостью, эмпатией и чётким видением развития страны».

Стурза подчеркнул, что главным стратегическим ориентиром должна оставаться европейская интеграция и цель 2028 г. — подписание договора о вступлении Молдовы в Европейский союз.

Также он заявил о необходимости ускорения экономического роста, продолжения борьбы с коррупцией и повышения эффективности государственных институтов.

Комментируя критику оппозиции в адрес президента Майя Санду, Стурза заявил, что «она остаётся сильной и решительной, а попытки добиться её отставки являются ошибочными».

«У Молдовы есть шанс 2028 г. Нам нужны идеи и люди, которые приведут нас туда», — написал Стурза.

В завершение поста он поблагодарил Александру Мунтяну за готовность взять на себя ответственность и отметил, что «важно уметь вовремя и достойно уходить».